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Медведев Андрей Сергеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Андрей Сергеев
Пол
муж
Номер записи
1175
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Медведева Сергея Трофимова [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 806
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 105
01 | Медведев Сергей Трофимов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Медведева Ирина Иванова: 55 / - | крестьянская вдова - мать Медведева Сергея Трофимова [1]
03 | Медведева Прасковья Трофимова: 37 / 50 | крестьянка - жена Медведева Сергея Трофимова [1]
04 | Медведев Иван Сергеев: 8 / 21 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
05 | Медведева Фекла Тимофеева: - / 21 | крестьянка - жена Медведева Ивана Сергеева [4]
06 | Медведев Леонтий Сергеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
07 | Медведева Марфа Антонова: - / 23 | крестьянка - жена Медведева Леонтия Сергеева [6]
08 | Медведев Андрей Сергеев: 1 / 14 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
09 | Медведева Варвара Сергеева: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Сергея Трофимова [1]
10 | Медведева Аксинья Сергеева: 10 / - | крестьянка - дочь Медведева Сергея Трофимова [1]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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