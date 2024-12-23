Медведева Марфа Антонова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведева Марфа Антонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1174
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 105
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Медведева Леонтия Сергеева [6]
- Откуда прибыл
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Причина поступления
- взята в том же селе
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 105
01 | Медведев Сергей Трофимов: 36 / 49 | крестьянин - глава
02 | Медведева Ирина Иванова: 55 / - | крестьянская вдова - мать Медведева Сергея Трофимова [1]
03 | Медведева Прасковья Трофимова: 37 / 50 | крестьянка - жена Медведева Сергея Трофимова [1]
04 | Медведев Иван Сергеев: 8 / 21 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
05 | Медведева Фекла Тимофеева: - / 21 | крестьянка - жена Медведева Ивана Сергеева [4]
06 | Медведев Леонтий Сергеев: 7 / 20 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
07 | Медведева Марфа Антонова: - / 23 | крестьянка - жена Медведева Леонтия Сергеева [6]
08 | Медведев Андрей Сергеев: 1 / 14 | крестьянин - сын Медведева Сергея Трофимова [1]
09 | Медведева Варвара Сергеева: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Сергея Трофимова [1]
10 | Медведева Аксинья Сергеева: 10 / - | крестьянка - дочь Медведева Сергея Трофимова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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