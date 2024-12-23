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Медведев Иван Герасимов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Иван Герасимов
Пол
муж
Номер записи
1167
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 104
01 | Медведев Иван Тимофеев: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Медведева Мария Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Медведева Ивана Тимофеева [1]
03 | Медведев Герасим Тимофеев: 37 / 40 | крестьянин - брат Медведева Ивана Тимофеева [1]
04 | Медведева Василиса Никитина: 19 / 32 | крестьянка - жена Медведева Герасима Тимофеева [3]
05 | Медведев Никита Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Медведева Ивана Тимофеева [1]
06 | Медведева Устинья Николаева: - / 23 | крестьянка - жена Медведева Никиты Иванова [5]
07 | Медведева Марфа Иванова: 16 / - | крестьянка - дочь Медведева Ивана Тимофеева [1]
08 | Медведев Николай Герасимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
09 | Медведев Иван Герасимов: 1 / 14 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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