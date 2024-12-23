Медведев Иван Герасимов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведев Иван Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1167
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 104
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 1
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 104
01 | Медведев Иван Тимофеев: 40 / 53 | крестьянин - глава
02 | Медведева Мария Иванова: 41 / 54 | крестьянка - жена Медведева Ивана Тимофеева [1]
03 | Медведев Герасим Тимофеев: 37 / 40 | крестьянин - брат Медведева Ивана Тимофеева [1]
04 | Медведева Василиса Никитина: 19 / 32 | крестьянка - жена Медведева Герасима Тимофеева [3]
05 | Медведев Никита Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Медведева Ивана Тимофеева [1]
06 | Медведева Устинья Николаева: - / 23 | крестьянка - жена Медведева Никиты Иванова [5]
07 | Медведева Марфа Иванова: 16 / - | крестьянка - дочь Медведева Ивана Тимофеева [1]
08 | Медведев Николай Герасимов: 3 / 16 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
09 | Медведев Иван Герасимов: 1 / 14 | крестьянин - сын Медведева Герасима Тимофеева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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