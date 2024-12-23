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Медведева Аксинья Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Аксинья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1158
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1730
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 103
01 | Медведева Аксинья Григорьева: 52 / 65 | крестьянская вдова - глава
Комментарий наборщика
Вдова Медведева Василия Семенова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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