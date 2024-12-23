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Медведева Татьяна Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Татьяна Федорова
Пол
жен
Номер записи
1156
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Медведева Федора Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 102
01 | Медведев Федор Федоров: 49 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Татьяна Федорова: 45 / 58 | крестьянка - жена Медведева Федора Федорова [1]
03 | Медведев Никифор Федоров: 0 / - | крестьянин - сын Медведева Федора Федорова [1]
Комментарий наборщика
Выдана в замужество за Сорокина Павла Васильева (см. л.799об этого же документа).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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