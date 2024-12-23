Медведева Анна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Анна Прокофьева

Медведева Анна Прокофьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Анна Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
1153
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Медведева Василия Кондратьева [1]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 101
01 | Медведев Василий Кондратьев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Анна Прокофьева: 45 / - | крестьянка - жена Медведева Василия Кондратьева [1]
03 | Медведев Иван Васильев: 29 / 42 | крестьянин - сын Медведева Василия Кондратьева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.