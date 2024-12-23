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Мордвинова Мавра Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Мордвинова Мавра Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1151
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Мордвиновой Соломониды Ивановой [1]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1762
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 805
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 100
01 | Мордвинова Соломонида Иванова: 54 / - | крестьянская вдова - глава
02 | Мордвинова Мавра Михайлова: 20 / - | крестьянка - дочь Мордвиновой Соломониды Ивановой [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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