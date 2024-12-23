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Виряев Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Виряев Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
1141
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Виряева Ивана Васильева [4]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 99
01 | Виряев Егор Васильев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Анисья Нефедова: 53 / - | крестьянская вдова - сноха Виряева Егора Васильева [1]
03 | Виряева Прасковья Дмитриева: 51 / - | крестьянка - жена Виряева Егора Васильева [1]
04 | Виряев Иван Васильев: 44 / - | крестьянин - брат Виряева Егора Васильева [1]
05 | Виряева Авдотья Андреева: 42 / 55 | крестьянка - жена Виряева Ивана Васильева [4]
06 | Виряев Иван Федоров: 28 / 41 | крестьянин - сын Виряевой Анисьи Федоровой [2]
07 | Виряева Варвара Семенова: 33 / 46 | крестьянка - жена Виряева Ивана Федорова [6]
08 | Виряев Николай Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
09 | Виряев Иван Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
10 | Виряева Авдотья Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Виряева Ивана Васильева [4]
11 | Виряев Федор Иванов: 8 / 21 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
12 | Виряев Михаил Иванов: 3 / 16 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
13 | Виряев Федор Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
14 | Виряев Александр Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
15 | Виряева Дарья Иванова: 5 / 18 | крестьянка -
16 | Виряева Анисья Иванова: 4 / 17 | крестьянка -
17 | Виряева Авдотья Иванова: 1 / 14 | крестьянка -
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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