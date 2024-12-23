Виряев Иван Федоров
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Виряев Иван Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1138
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 99
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Виряевой Анисьи Федоровой [2]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 99
01 | Виряев Егор Васильев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Анисья Нефедова: 53 / - | крестьянская вдова - сноха Виряева Егора Васильева [1]
03 | Виряева Прасковья Дмитриева: 51 / - | крестьянка - жена Виряева Егора Васильева [1]
04 | Виряев Иван Васильев: 44 / - | крестьянин - брат Виряева Егора Васильева [1]
05 | Виряева Авдотья Андреева: 42 / 55 | крестьянка - жена Виряева Ивана Васильева [4]
06 | Виряев Иван Федоров: 28 / 41 | крестьянин - сын Виряевой Анисьи Федоровой [2]
07 | Виряева Варвара Семенова: 33 / 46 | крестьянка - жена Виряева Ивана Федорова [6]
08 | Виряев Николай Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
09 | Виряев Иван Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
10 | Виряева Авдотья Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Виряева Ивана Васильева [4]
11 | Виряев Федор Иванов: 8 / 21 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
12 | Виряев Михаил Иванов: 3 / 16 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
13 | Виряев Федор Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
14 | Виряев Александр Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
15 | Виряева Дарья Иванова: 5 / 18 | крестьянка -
16 | Виряева Анисья Иванова: 4 / 17 | крестьянка -
17 | Виряева Авдотья Иванова: 1 / 14 | крестьянка -
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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