Виряева Прасковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиряева Прасковья Дмитриева

Виряева Прасковья Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Виряева Прасковья Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
1135
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Виряева Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
51
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1731
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 99
01 | Виряев Егор Васильев: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Анисья Нефедова: 53 / - | крестьянская вдова - сноха Виряева Егора Васильева [1]
03 | Виряева Прасковья Дмитриева: 51 / - | крестьянка - жена Виряева Егора Васильева [1]
04 | Виряев Иван Васильев: 44 / - | крестьянин - брат Виряева Егора Васильева [1]
05 | Виряева Авдотья Андреева: 42 / 55 | крестьянка - жена Виряева Ивана Васильева [4]
06 | Виряев Иван Федоров: 28 / 41 | крестьянин - сын Виряевой Анисьи Федоровой [2]
07 | Виряева Варвара Семенова: 33 / 46 | крестьянка - жена Виряева Ивана Федорова [6]
08 | Виряев Николай Иванов: 9 / - | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
09 | Виряев Иван Иванов: 5 / 18 | крестьянин - сын Виряева Ивана Васильева [4]
10 | Виряева Авдотья Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Виряева Ивана Васильева [4]
11 | Виряев Федор Иванов: 8 / 21 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
12 | Виряев Михаил Иванов: 3 / 16 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
13 | Виряев Федор Иванов: - / 10 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
14 | Виряев Александр Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Виряева Ивана Федорова [6]
15 | Виряева Дарья Иванова: 5 / 18 | крестьянка -
16 | Виряева Анисья Иванова: 4 / 17 | крестьянка -
17 | Виряева Авдотья Иванова: 1 / 14 | крестьянка -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.