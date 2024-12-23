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Дроздова Анна Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Дроздова Анна Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
1132
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Дроздова Афанасия Семенова [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 98
01 | Дроздов Афанасий Максимов: 46 / 59 | крестьянин - глава
02 | Дроздова Акулина Парфенова: 77 / - | крестьянская вдова - мать Дроздова Афанасия Семенова [1]
03 | Дроздова Прасковья Михайлова: 45 / 58 | крестьянка - жена Дроздова Афанасия Семенова [1]
04 | Дроздова Анна Афанасьева: 23 / 36 | крестьянка - дочь Дроздова Афанасия Семенова [1]
Комментарий наборщика
В РС 1782г. записан без фамилии. В РС 1762 г. фамилия Виряева.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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