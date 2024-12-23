Виряев Семен Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Виряев Семен Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1124
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 97
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Виряева Семена Фомина [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1785
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 97
01 | Виряев Семен Фомин: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Анастасия Никитина: 28 / 41 | крестьянка - жена Виряева Семена Фомина [1]
03 | Виряев Тихон Фомин: 28 / 41 | крестьянин - брат Виряева Семена Фомина [1]
04 | Виряев Семен Семенов: 10 / - | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
05 | Виряев Данила Семенов: 8 / 21 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
06 | Виряева Анисья Фаддеева: - / 23 | крестьянка - жена Виряева Данилы Семенова [5]
07 | Виряев Василий Семенов: 7 / 20 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
08 | Виряев Иван Семенов: - / 10 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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