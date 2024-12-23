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Виряева Анастасия Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Виряева Анастасия Никитина
Пол
жен
Номер записи
1122
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
97
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Виряева Семена Фомина [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 97
01 | Виряев Семен Фомин: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Анастасия Никитина: 28 / 41 | крестьянка - жена Виряева Семена Фомина [1]
03 | Виряев Тихон Фомин: 28 / 41 | крестьянин - брат Виряева Семена Фомина [1]
04 | Виряев Семен Семенов: 10 / - | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
05 | Виряев Данила Семенов: 8 / 21 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
06 | Виряева Анисья Фаддеева: - / 23 | крестьянка - жена Виряева Данилы Семенова [5]
07 | Виряев Василий Семенов: 7 / 20 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
08 | Виряев Иван Семенов: - / 10 | крестьянин - сын Виряева Семена Фомина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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