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Виряева Аграфена Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Виряева Аграфена Михайлова
Пол
жен
Номер записи
1120
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
96
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Виряева Дмитрия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1786
Год рождения вычисленный
1732
Год смерти
1786
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 96
01 | Виряев Дмитрий Иванов: 14 / - | крестьянин - глава
02 | Виряева Аграфена Михайлова: 50 / - | крестьянская вдова - мать Виряева Дмитрия Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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