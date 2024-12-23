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Медведева Анастасия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Анастасия Иванова
Пол
жен
Номер записи
1117
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Медведева Ивана Максимова [4]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 804
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 95
02 | Медведев Максим Максимов: 19 / 32 | крестьянин - сын Медведева Максима Тимофеева [1]
03 | Медведева Аксинья Алексеева: 22 / 35 | крестьянка - жена Медведева Максима Максимова [2]
04 | Медведев Иван Максимов: 16 / 29 | крестьянин - сын Медведева Максима Тимофеева [1]
05 | Медведева Анастасия Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Медведева Ивана Максимова [4]
06 | Медведев Дмитрий Максимов: 10 / - | крестьянин - сын Медведева Максима Тимофеева [1]
Комментарий наборщика
Дочь Палихова Ивана Васильева (см. л.814об того же дела).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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