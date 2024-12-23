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Медведев Максим Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Максим Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
1113
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
94
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1734
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 94
01 | Медведев Максим Тимофеев: 48 / 61 | крестьянин - глава
Комментарий наборщика
В РС 1782 г. фамилия Парфенов.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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