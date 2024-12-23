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Медведева Прасковья Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведева Прасковья Петрова
Пол
жен
Номер записи
1111
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Медведева Петра Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 92
01 | Медведев Петр Степанов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Марина Абрамова: 47 / - | крестьянка - жена Медведева Петра Степанова [1]
03 | Медведева Феодосия Петрова: 23 / 36 | крестьянка - дочь Медведева Петра Степанова [1]
04 | Медведева Прасковья Петрова: 20 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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