Медведева Феодосия Петрова
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведева Феодосия Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1110
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 92
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Медведева Петра Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 92
01 | Медведев Петр Степанов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Марина Абрамова: 47 / - | крестьянка - жена Медведева Петра Степанова [1]
03 | Медведева Феодосия Петрова: 23 / 36 | крестьянка - дочь Медведева Петра Степанова [1]
04 | Медведева Прасковья Петрова: 20 / - | крестьянка - дочь Медведева Петра Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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