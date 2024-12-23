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Медведев Петр Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
1106
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Медведева Ивана Андреева [4]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 91
01 | Медведев Матвей Андреев: 34 / 47 | крестьянин - глава
02 | Медведева Фекла Борисова: 57 / 70 | крестьянская вдова - мать Медведева Матвея Андреева [1]
03 | Медведева Степанида Васильева: 23 / 36 | крестьянка - жена Медведева Матвея Андреева [1]
04 | Медведев Иван Андреев: 27 / 40 | крестьянин - брат Медведева Матвея Андреева [1]
05 | Медведева Анна Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [4]
06 | Медведев Иван Андреев: 19 / 32 | крестьянин - брат Медведева Матвея Андреева [1]
07 | Медведева Анастасия Егорова: 20 / 33 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [6]
08 | Медведева Аксинья Матвеева: 14 / - | крестьянка - дочь Медведева Матвея Андреева [1]
09 | Медведев Дмитрий Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
10 | Медведев Иван Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
11 | Медведев Петр Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
12 | Медведев Степан Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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