Медведева Анна Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведева Анна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1100
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 91
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Медведева Ивана Андреева [4]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 91
01 | Медведев Матвей Андреев: 34 / 47 | крестьянин - глава
02 | Медведева Фекла Борисова: 57 / 70 | крестьянская вдова - мать Медведева Матвея Андреева [1]
03 | Медведева Степанида Васильева: 23 / 36 | крестьянка - жена Медведева Матвея Андреева [1]
04 | Медведев Иван Андреев: 27 / 40 | крестьянин - брат Медведева Матвея Андреева [1]
05 | Медведева Анна Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [4]
06 | Медведев Иван Андреев: 19 / 32 | крестьянин - брат Медведева Матвея Андреева [1]
07 | Медведева Анастасия Егорова: 20 / 33 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [6]
08 | Медведева Аксинья Матвеева: 14 / - | крестьянка - дочь Медведева Матвея Андреева [1]
09 | Медведев Дмитрий Иванов: - / 8 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
10 | Медведев Иван Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
11 | Медведев Петр Иванов: - / 4 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
12 | Медведев Степан Иванов: - / 2 | крестьянин - сын Медведева Ивана Андреева [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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