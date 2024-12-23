Антипина Мария Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Антипина Мария Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1091
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 90
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Антипина Федора Саввина [6]
- Откуда прибыл
- д. Озерки, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 803
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 90
01 | Антипин Савва Федоров: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Антипина Анна Григорьева: 79 / - | крестьянская вдова - мать Антипина Саввы Федорова [1]
03 | Антипина Варвара Семенова: 31 / 44 | крестьянка - жена Антипина Саввы Федорова [1]
04 | Антипин Афанасий Федоров: 33 / 46 | крестьянин - брат Антипина Саввы Федорова [1]
05 | Антипина Анастасия Иванова: 26 / 39 | крестьянка - жена Антипина Афанасия Федорова [4]
06 | Антипин Федор Саввин: 17 / 30 | крестьянин - сын Антипина Саввы Федорова [1]
07 | Антипина Мария Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Антипина Федора Саввина [6]
08 | Антипина Марфа Саввина: 14 / - | крестьянка - дочь Антипина Саввы Федорова [1]
09 | Антипина Прасковья Афанасьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
10 | Антипина Афимья Афанасьева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
11 | Антипин Михаил Афанасьев: - / 5 | крестьянин - сын Антипина Афанасия Федорова [4]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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