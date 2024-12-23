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Антипина Анна Григорьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Антипина Анна Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1086
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Антипина Саввы Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
79
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1703
Год смерти
1794
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 90
01 | Антипин Савва Федоров: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Антипина Анна Григорьева: 79 / - | крестьянская вдова - мать Антипина Саввы Федорова [1]
03 | Антипина Варвара Семенова: 31 / 44 | крестьянка - жена Антипина Саввы Федорова [1]
04 | Антипин Афанасий Федоров: 33 / 46 | крестьянин - брат Антипина Саввы Федорова [1]
05 | Антипина Анастасия Иванова: 26 / 39 | крестьянка - жена Антипина Афанасия Федорова [4]
06 | Антипин Федор Саввин: 17 / 30 | крестьянин - сын Антипина Саввы Федорова [1]
07 | Антипина Мария Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Антипина Федора Саввина [6]
08 | Антипина Марфа Саввина: 14 / - | крестьянка - дочь Антипина Саввы Федорова [1]
09 | Антипина Прасковья Афанасьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
10 | Антипина Афимья Афанасьева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
11 | Антипин Михаил Афанасьев: - / 5 | крестьянин - сын Антипина Афанасия Федорова [4]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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