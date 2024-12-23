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Антипин Савва Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Антипин Савва Федоров
Пол
муж
Номер записи
1085
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 90
01 | Антипин Савва Федоров: 39 / 52 | крестьянин - глава
02 | Антипина Анна Григорьева: 79 / - | крестьянская вдова - мать Антипина Саввы Федорова [1]
03 | Антипина Варвара Семенова: 31 / 44 | крестьянка - жена Антипина Саввы Федорова [1]
04 | Антипин Афанасий Федоров: 33 / 46 | крестьянин - брат Антипина Саввы Федорова [1]
05 | Антипина Анастасия Иванова: 26 / 39 | крестьянка - жена Антипина Афанасия Федорова [4]
06 | Антипин Федор Саввин: 17 / 30 | крестьянин - сын Антипина Саввы Федорова [1]
07 | Антипина Мария Петрова: - / 25 | крестьянка - жена Антипина Федора Саввина [6]
08 | Антипина Марфа Саввина: 14 / - | крестьянка - дочь Антипина Саввы Федорова [1]
09 | Антипина Прасковья Афанасьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
10 | Антипина Афимья Афанасьева: 2 / 15 | крестьянка - дочь Антипина Афанасия Федорова [4]
11 | Антипин Михаил Афанасьев: - / 5 | крестьянин - сын Антипина Афанасия Федорова [4]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Сава. Фамилия в документе не указана. Приведена согласно ревизии 1782 г.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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