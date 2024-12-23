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Александров Никита Александров

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Александров Никита Александров
Пол
муж
Номер записи
1081
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1745
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 89
01 | Александров Никита Александров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Александрова Авдотья Леонтьева: 25 / 38 | крестьянка - жена Александрова Никиты Александрова [1]
03 | Александров Иван Никитин: 3 / 16 | крестьянин - сын Александрова Никиты Александрова [1]
04 | Александрова Матрена Никитина: 7 / - | крестьянка - дочь Александрова Никиты Александрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1782 и 1785 г.г. фамилия не указана. Приведена согласно ревизии 1762 г.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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