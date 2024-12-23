Александров Николай Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Александров Николай Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1079
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 88
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Александрова Ивана Сидорова [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 88
01 | Александров Иван Сидоров: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Александрова Дарья Никитина: 49 / - | крестьянская вдова - тетя Александрова Ивана Сидорова [1]
03 | Александрова Прасковья Васильева: 35 / 48 | крестьянка - жена Александрова Ивана Сидорова [1]
04 | Александров Василий Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Александрова Ивана Сидорова [1]
05 | Александрова Анна Захарова: - / 25 | крестьянка - жена Александрова Василия Иванова [4]
06 | Александрова Татьяна Иванова: 11 / - | крестьянка - дочь Александрова Ивана Сидорова [1]
07 | Александрова Авдотья Иванова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Александрова Ивана Сидорова [1]
08 | Александров Николай Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Александрова Ивана Сидорова [1]
09 | Александрова Авдотья Кириллова: 22 / - | крестьянка - дочь Александровой Дарьи Никитиной [2]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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