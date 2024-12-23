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Александрова Прасковья Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Александрова Прасковья Васильева
Пол
жен
Номер записи
1074
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Александрова Ивана Сидорова [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 88
01 | Александров Иван Сидоров: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Александрова Дарья Никитина: 49 / - | крестьянская вдова - тетя Александрова Ивана Сидорова [1]
03 | Александрова Прасковья Васильева: 35 / 48 | крестьянка - жена Александрова Ивана Сидорова [1]
04 | Александров Василий Иванов: 9 / 22 | крестьянин - сын Александрова Ивана Сидорова [1]
05 | Александрова Анна Захарова: - / 25 | крестьянка - жена Александрова Василия Иванова [4]
06 | Александрова Татьяна Иванова: 11 / - | крестьянка - дочь Александрова Ивана Сидорова [1]
07 | Александрова Авдотья Иванова: 5 / 18 | крестьянка - дочь Александрова Ивана Сидорова [1]
08 | Александров Николай Иванов: - / 5 | крестьянин - сын Александрова Ивана Сидорова [1]
09 | Александрова Авдотья Кириллова: 22 / - | крестьянка - дочь Александровой Дарьи Никитиной [2]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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