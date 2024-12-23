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Горшкова Татьяна Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Горшкова Татьяна Васильева
Пол
жен
Номер записи
1071
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
87
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Горшкова Василия Ануфриева [3]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 87
01 | Горшков Иван Ануфриев: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Горшкова Феодосия Иванова: 34 / - | крестьянка - жена Горшкова Ивана Ануфриева [1]
03 | Горшков Василий Ануфриев: 26 / 39 | крестьянин - брат Горшкова Ивана Ануфриева [1]
04 | Горшкова Ирина Иванова: 26 / - | крестьянка - жена Горшкова Василия Ануфриева [3]
05 | Горшкова Марфа Ануфриева: 28 / - | крестьянка - сестра Горшкова Ивана Ануфриева [1]
06 | Горшков Михаил Иванов: 10 / - | крестьянин - сын Горшкова Ивана Ануфриева [1]
07 | Горшкова Агафья Иванова: 3 / - | крестьянка - дочь Горшкова Ивана Ануфриева [1]
08 | Горшкова Аксинья Васильева: 6 / - | крестьянка - дочь Горшкова Василия Ануфриева [3]
09 | Горшкова Татьяна Васильева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Горшкова Василия Ануфриева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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