Горшков Михаил Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Горшков Михаил Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1068
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 87
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Горшкова Ивана Ануфриева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1794
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 802
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 87
01 | Горшков Иван Ануфриев: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Горшкова Феодосия Иванова: 34 / - | крестьянка - жена Горшкова Ивана Ануфриева [1]
03 | Горшков Василий Ануфриев: 26 / 39 | крестьянин - брат Горшкова Ивана Ануфриева [1]
04 | Горшкова Ирина Иванова: 26 / - | крестьянка - жена Горшкова Василия Ануфриева [3]
05 | Горшкова Марфа Ануфриева: 28 / - | крестьянка - сестра Горшкова Ивана Ануфриева [1]
06 | Горшков Михаил Иванов: 10 / - | крестьянин - сын Горшкова Ивана Ануфриева [1]
07 | Горшкова Агафья Иванова: 3 / - | крестьянка - дочь Горшкова Ивана Ануфриева [1]
08 | Горшкова Аксинья Васильева: 6 / - | крестьянка - дочь Горшкова Василия Ануфриева [3]
09 | Горшкова Татьяна Васильева: 3 / 16 | крестьянка - дочь Горшкова Василия Ануфриева [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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