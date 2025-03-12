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Горшкова Аксинья Максимова

Из справочника
Ревизская сказка с. Новый Усад за 1795 год
ФИО
Горшкова Аксинья Максимова
Пол
жен
Номер записи
1062
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
20
Родственная связь
дочь Горшкова Максима Иванова [3]
Возраст по прошлой РС
13
Куда убыл
д. Хватовка, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
переведена
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 801об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 86
01 | Горшков Федор Иванов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Горшкова Лукерья Егорова: 39 / 52 | крестьянка - жена Горшкова Федора Иванова [1]
03 | Горшков Максим Иванов: 46 / - | крестьянин - брат Горшкова Федора Иванова [1]
04 | Горшкова Авдотья Федорова: 45 / - | крестьянка - жена Горшкова Максима Иванова [3]
05 | Горшкова Анисья Федорова: 19 / 32 | крестьянка - дочь Горшкова Федора Иванова [1]
06 | Горшков Иван Федоров: 11 / 24 | крестьянин - сын Горшкова Федора Иванова [1]
07 | Горшкова Наталья Маркова: - / 23 | крестьянка - жена Горшкова Ивана Федорова [6]
08 | Горшков Захар Федоров: 6 / 19 | крестьянин - сын Горшкова Федора Иванова [1]
09 | Горшкова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Горшкова Захара Федорова [8]
10 | Горшкова Авдотья Федорова: 9 / - | крестьянка - дочь Горшкова Федора Иванова [1]
11 | Горшков Афанасий Максимов: 19 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
12 | Горшкова Федора Григорьева: 19 / - | крестьянка - жена Горшкова Афанасия Максимова [11]
13 | Горшков Семен Максимов: 20 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
14 | Горшкова Анастасия Антонова: 20 / - | крестьянка - жена Горшкова Семена Максимова [13]
15 | Горшкова Пелагея Максимова: 22 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
16 | Горшков Герасим Максимов: 17 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
17 | Горшкова Татьяна Иванова: 12 / - | крестьянка - жена Горшкова Герасима Максимова [16]
18 | Горшков Ефим Максимов: 12 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
19 | Горшкова Акулина Максимова: 14 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
20 | Горшкова Аксинья Максимова: 13 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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