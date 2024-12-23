Горшков Семен Максимов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Горшков Семен Максимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1055
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 86
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Горшкова Максима Иванова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1794
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 801об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 86
01 | Горшков Федор Иванов: 38 / 51 | крестьянин - глава
02 | Горшкова Лукерья Егорова: 39 / 52 | крестьянка - жена Горшкова Федора Иванова [1]
03 | Горшков Максим Иванов: 46 / - | крестьянин - брат Горшкова Федора Иванова [1]
04 | Горшкова Авдотья Федорова: 45 / - | крестьянка - жена Горшкова Максима Иванова [3]
05 | Горшкова Анисья Федорова: 19 / 32 | крестьянка - дочь Горшкова Федора Иванова [1]
06 | Горшков Иван Федоров: 11 / 24 | крестьянин - сын Горшкова Федора Иванова [1]
07 | Горшкова Наталья Маркова: - / 23 | крестьянка - жена Горшкова Ивана Федорова [6]
08 | Горшков Захар Федоров: 6 / 19 | крестьянин - сын Горшкова Федора Иванова [1]
09 | Горшкова Анисья Иванова: - / 21 | крестьянка - жена Горшкова Захара Федорова [8]
10 | Горшкова Авдотья Федорова: 9 / - | крестьянка - дочь Горшкова Федора Иванова [1]
11 | Горшков Афанасий Максимов: 19 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
12 | Горшкова Федора Григорьева: 19 / - | крестьянка - жена Горшкова Афанасия Максимова [11]
13 | Горшков Семен Максимов: 20 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
14 | Горшкова Анастасия Антонова: 20 / - | крестьянка - жена Горшкова Семена Максимова [13]
15 | Горшкова Пелагея Максимова: 22 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
16 | Горшков Герасим Максимов: 17 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
17 | Горшкова Татьяна Иванова: 12 / - | крестьянка - жена Горшкова Герасима Максимова [16]
18 | Горшков Ефим Максимов: 12 / - | крестьянин - сын Горшкова Максима Иванова [3]
19 | Горшкова Акулина Максимова: 14 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
20 | Горшкова Аксинья Максимова: 13 / - | крестьянка - дочь Горшкова Максима Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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