Солоцкой Иван Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Солоцкой Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1041
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 85
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 800об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 85
01 | Солоцкой Федор Дмитриев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Солоцкой Афанасий Федоров: 40 / - | крестьянин - сын Солоцкого Федора Дмитриева [1]
03 | Солоцкой Иван Афанасьев: 18 / 31 | крестьянин - сын Солоцкого Афанасия Федорова [2]
04 | Солоцкая Прасковья Петрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
05 | Солоцкой Григорий Афанасьев: 6 / 19 | крестьянин - сын Солоцкого Афанасия Федорова [2]
06 | Солоцкая Дарья Афанасьева: 11 / - | крестьянка - дочь Солоцкого Афанасия Федорова [2]
07 | Солоцкая Мавра Афанасьева: 9 / - | крестьянка - дочь Солоцкого Афанасия Федорова [2]
08 | Солоцкой Иван Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
09 | Солоцкая Ульяна Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.