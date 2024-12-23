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Солоцкая Мавра Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Солоцкая Мавра Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
1040
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Солоцкого Афанасия Федорова [2]
Возраст по прошлой РС
9
Куда убыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Причина выбытия
выдана в замужество
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 800об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 85
01 | Солоцкой Федор Дмитриев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Солоцкой Афанасий Федоров: 40 / - | крестьянин - сын Солоцкого Федора Дмитриева [1]
03 | Солоцкой Иван Афанасьев: 18 / 31 | крестьянин - сын Солоцкого Афанасия Федорова [2]
04 | Солоцкая Прасковья Петрова: 20 / 33 | крестьянка - жена Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
05 | Солоцкой Григорий Афанасьев: 6 / 19 | крестьянин - сын Солоцкого Афанасия Федорова [2]
06 | Солоцкая Дарья Афанасьева: 11 / - | крестьянка - дочь Солоцкого Афанасия Федорова [2]
07 | Солоцкая Мавра Афанасьева: 9 / - | крестьянка - дочь Солоцкого Афанасия Федорова [2]
08 | Солоцкой Иван Иванов: - / 9 | крестьянин - сын Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
09 | Солоцкая Ульяна Иванова: - / 5 | крестьянка - дочь Солоцкого Ивана Афанасьева [3]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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