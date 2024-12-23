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Ширенков Дмитрий Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Ширенков Дмитрий Семенов
Пол
муж
Номер записи
1033
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Ширенкова Семена Петрова [6]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 800об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 84
01 | Ширенков Яков Петров: 40 / - | крестьянин - глава
02 | Ширенкова Ненила Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Ширенкова Якова Петрова [1]
03 | Ширенков Иван Петров: 25 / - | крестьянин - двоюродный брат Ширенкова Якова Петрова [1]
04 | Ширенков Родион Петров: 22 / 35 | крестьянин - брат Ширенкова Ивана Петрова [3]
05 | Ширенкова Аграфена Алексеева: 29 / 42 | крестьянка - жена Ширенкова Родиона Петрова [4]
06 | Ширенков Семен Петров: 20 / 33 | крестьянин - брат Ширенкова Ивана Петрова [3]
07 | Ширенкова Татьяна Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Ширенкова Семена Петрова [6]
08 | Ширенков Степан Родионов: - / 4 | крестьянин - сын Ширенкова Родиона Петрова [4]
09 | Ширенков Дмитрий Семенов: - / 5 | крестьянин - сын Ширенкова Семена Петрова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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