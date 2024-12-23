Сорокина Агафья Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Сорокина Агафья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1017
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 83
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Сорокина Василия Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 799об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 83
01 | Сорокин Василий Федоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Сорокина Авдотья Иванова: 57 / - | крестьянская вдова - мать Сорокина Василия Федорова [1]
03 | Сорокина Агафья Андреева: 35 / 48 | крестьянка - жена Сорокина Василия Федорова [1]
04 | Сорокин Василий Васильев: 18 / 31 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
05 | Сорокина Марфа Гаврилова: - / 27 | крестьянка - жена Сорокина Василия Васильева [4]
06 | Сорокин Павел Васильев: 13 / 26 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
07 | Сорокина Татьяна Федорова: - / 28 | крестьянка - жена Сорокина Павла Васильева [6]
08 | Сорокин Никита Васильев: 2 / 15 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
09 | Сорокина Наталья Васильева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Сорокина Василия Федорова [1]
10 | Сорокин Андрей Васильев: - / 10 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
- Комментарий наборщика
- Вторая жена.
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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