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Сорокина Агафья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Сорокина Агафья Андреева
Пол
жен
Номер записи
1017
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Сорокина Василия Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 799об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 83
01 | Сорокин Василий Федоров: 37 / 50 | крестьянин - глава
02 | Сорокина Авдотья Иванова: 57 / - | крестьянская вдова - мать Сорокина Василия Федорова [1]
03 | Сорокина Агафья Андреева: 35 / 48 | крестьянка - жена Сорокина Василия Федорова [1]
04 | Сорокин Василий Васильев: 18 / 31 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
05 | Сорокина Марфа Гаврилова: - / 27 | крестьянка - жена Сорокина Василия Васильева [4]
06 | Сорокин Павел Васильев: 13 / 26 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
07 | Сорокина Татьяна Федорова: - / 28 | крестьянка - жена Сорокина Павла Васильева [6]
08 | Сорокин Никита Васильев: 2 / 15 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
09 | Сорокина Наталья Васильева: 6 / 19 | крестьянка - дочь Сорокина Василия Федорова [1]
10 | Сорокин Андрей Васильев: - / 10 | крестьянин - сын Сорокина Василия Федорова [1]
Комментарий наборщика
Вторая жена.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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