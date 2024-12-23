Медведев Михаил Емельянов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Медведев Михаил Емельянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1007
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 82
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Медведева Емельяна Харитонова [5]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 799
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 82
01 | Медведев Иван Харитонов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Февронья Семенова: 43 / - | крестьянка - жена Медведева Ивана Харитонова [1]
03 | Медведев Андрей Харитонов: 21 / 34 | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
04 | Медведева Марфа Васильева: 37 / 50 | крестьянка - жена Медведева Андрея Харитонова [3]
05 | Медведев Емельян Харитонов: 31 / 44 | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
06 | Медведева Ульяна Степанова: 33 / 46 | крестьянка - жена Медведева Емельяна Харитонова [5]
07 | Медведев Терентий Харитонов: 27 / - | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
08 | Медведева Авдотья Степанова: 28 / - | крестьянка - жена Медведева Терентия Харитонова [7]
09 | Медведев Михаил Харитонов: 25 / - | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
10 | Медведева Лукерья Егорова: 38 / 51 | крестьянка - жена Медведева Михаила Харитонова [9]
11 | Медведев Иван Андреев: 13 / 26 | крестьянин - сын Медведева Андрея Харитонова [3]
12 | Медведева Анна Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [11]
13 | Медведев Михаил Емельянов: 5 / - | крестьянин - сын Медведева Емельяна Харитонова [5]
14 | Медведева Прасковья Емельянова: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Емельяна Харитонова [5]
15 | Медведев Алексей Терентьев: 7 / - | крестьянин - сын Медведева Терентия Харитонова [7]
16 | Медведев Григорий Терентьев: 1 / - | крестьянин - сын Медведева Терентия Харитонова [7]
17 | Медведева Аграфена Терентьева: 5 / - | крестьянка - дочь Медведева Терентия Харитонова [7]
18 | Медведева Мария Терентьева: 3 / - | крестьянка - дочь Медведева Терентия Харитонова [7]
19 | Медведев Герасим Михайлов: 2 / 15 | крестьянин - сын Медведева Михаила Харитонова [9]
20 | Медведев Николай Михайлов: - / 7 | крестьянин - сын Медведева Михаила Харитонова [9]
- Комментарий наборщика
- В РС 1782 г. фамилия Мочалин. (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1488).
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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