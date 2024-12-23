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Медведев Иван Харитонов

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Медведев Иван Харитонов
Пол
муж
Номер записи
995
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1737
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 798об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 82
01 | Медведев Иван Харитонов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Медведева Февронья Семенова: 43 / - | крестьянка - жена Медведева Ивана Харитонова [1]
03 | Медведев Андрей Харитонов: 21 / 34 | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
04 | Медведева Марфа Васильева: 37 / 50 | крестьянка - жена Медведева Андрея Харитонова [3]
05 | Медведев Емельян Харитонов: 31 / 44 | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
06 | Медведева Ульяна Степанова: 33 / 46 | крестьянка - жена Медведева Емельяна Харитонова [5]
07 | Медведев Терентий Харитонов: 27 / - | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
08 | Медведева Авдотья Степанова: 28 / - | крестьянка - жена Медведева Терентия Харитонова [7]
09 | Медведев Михаил Харитонов: 25 / - | крестьянин - брат Медведева Ивана Харитонова [1]
10 | Медведева Лукерья Егорова: 38 / 51 | крестьянка - жена Медведева Михаила Харитонова [9]
11 | Медведев Иван Андреев: 13 / 26 | крестьянин - сын Медведева Андрея Харитонова [3]
12 | Медведева Анна Андреева: - / 28 | крестьянка - жена Медведева Ивана Андреева [11]
13 | Медведев Михаил Емельянов: 5 / - | крестьянин - сын Медведева Емельяна Харитонова [5]
14 | Медведева Прасковья Емельянова: 13 / - | крестьянка - дочь Медведева Емельяна Харитонова [5]
15 | Медведев Алексей Терентьев: 7 / - | крестьянин - сын Медведева Терентия Харитонова [7]
16 | Медведев Григорий Терентьев: 1 / - | крестьянин - сын Медведева Терентия Харитонова [7]
17 | Медведева Аграфена Терентьева: 5 / - | крестьянка - дочь Медведева Терентия Харитонова [7]
18 | Медведева Мария Терентьева: 3 / - | крестьянка - дочь Медведева Терентия Харитонова [7]
19 | Медведев Герасим Михайлов: 2 / 15 | крестьянин - сын Медведева Михаила Харитонова [9]
20 | Медведев Николай Михайлов: - / 7 | крестьянин - сын Медведева Михаила Харитонова [9]
Комментарий наборщика
В РС 1782 г. фамилия Мочалин. (см. ЦАНО ф.60 оп.239А д.21 л.1487).
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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