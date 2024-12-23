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Парфенова Ирина Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Парфенова Ирина Данилова
Пол
жен
Номер записи
950
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
80
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Парфенова Федора Петрова [12]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 796об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 80
01 | Парфенов Иван Иванов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенов Петр Иванов: 36 / 49 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
03 | Парфенова Устинья Григорьева: 41 / - | крестьянка - жена Парфенова Петра Иванова [2]
04 | Парфенов Матвей Иванов: 33 / 46 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
05 | Парфенова Агафья Аксенова: 36 / - | крестьянка - жена Парфенова Матвея Иванова [4]
06 | Парфенов Леонтий Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
07 | Парфенова Татьяна Максимова: 27 / 40 | крестьянка - жена Парфенова Леонтия Иванова [6]
08 | Парфенов Василий Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
09 | Парфенова Екатерина Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Василия Иванова [8]
10 | Парфенов Матвей Петров: 17 / 30 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
11 | Парфенова Анна Кузьмина: - / 26 | крестьянка - жена Парфенова Матвея Петрова [10]
12 | Парфенов Федор Петров: 12 / 25 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
13 | Парфенова Ирина Данилова: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Федора Петрова [12]
14 | Парфенов Яков Петров: 6 / - | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
15 | Парфенов Дмитрий Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
16 | Парфенова Феодосия Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Парфенова Петра Иванова [2]
17 | Парфенова Анна Леонтьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Парфенова Леонтия Иванова [6]
18 | Парфенов Михаил Леонтьев: - / 3 | крестьянин - сын Парфенова Леонтия Иванова [6]
19 | Парфенова Анастасия Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Парфенова Василия Иванова [8]
20 | Парфенова Татьяна Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Василия Иванова [8]
21 | Парфенова Аксинья Матвеева: - / 3 | крестьянка - дочь Парфенова Матвея Петрова [10]
22 | Парфенова Дарья Матвеева: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Матвея Петрова [10]
Комментарий наборщика
Дочь Белогузова Данилы Лаврентьева (см. л.787 этого же документа).
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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