Парфенова Татьяна Максимова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Парфенова Татьяна Максимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 944
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 80
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Парфенова Леонтия Иванова [6]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 796об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 80
01 | Парфенов Иван Иванов: 58 / - | крестьянин - глава
02 | Парфенов Петр Иванов: 36 / 49 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
03 | Парфенова Устинья Григорьева: 41 / - | крестьянка - жена Парфенова Петра Иванова [2]
04 | Парфенов Матвей Иванов: 33 / 46 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
05 | Парфенова Агафья Аксенова: 36 / - | крестьянка - жена Парфенова Матвея Иванова [4]
06 | Парфенов Леонтий Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
07 | Парфенова Татьяна Максимова: 27 / 40 | крестьянка - жена Парфенова Леонтия Иванова [6]
08 | Парфенов Василий Иванов: 12 / 25 | крестьянин - сын Парфенова Ивана Иванова [1]
09 | Парфенова Екатерина Прокофьева: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Василия Иванова [8]
10 | Парфенов Матвей Петров: 17 / 30 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
11 | Парфенова Анна Кузьмина: - / 26 | крестьянка - жена Парфенова Матвея Петрова [10]
12 | Парфенов Федор Петров: 12 / 25 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
13 | Парфенова Ирина Данилова: - / 23 | крестьянка - жена Парфенова Федора Петрова [12]
14 | Парфенов Яков Петров: 6 / - | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
15 | Парфенов Дмитрий Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Парфенова Петра Иванова [2]
16 | Парфенова Феодосия Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Парфенова Петра Иванова [2]
17 | Парфенова Анна Леонтьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Парфенова Леонтия Иванова [6]
18 | Парфенов Михаил Леонтьев: - / 3 | крестьянин - сын Парфенова Леонтия Иванова [6]
19 | Парфенова Анастасия Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Парфенова Василия Иванова [8]
20 | Парфенова Татьяна Васильева: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Василия Иванова [8]
21 | Парфенова Аксинья Матвеева: - / 3 | крестьянка - дочь Парфенова Матвея Петрова [10]
22 | Парфенова Дарья Матвеева: - / 1 | крестьянка - дочь Парфенова Матвея Петрова [10]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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