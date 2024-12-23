Колосов Иван Антонов
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Колосов Иван Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 936
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 79
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Колосова Антона Фролова [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 796об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 79
01 | Колосов Антон Фролов: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Колосова Прасковья Федорова: 43 / 56 | крестьянская вдова - сноха Колосова Антона Фролова [1]
03 | Колосова Матрена Иванова: 24 / 37 | крестьянка - жена Колосова Антона Фролова [1]
04 | Колосов Иван Емельянов: 13 / 26 | крестьянин - сын Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
05 | Колосова Агафья Егорова: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Ивана Емельянова [4]
06 | Колосова Авдотья Емельянова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
07 | Колосова Пелагея Емельянова: 11 / - | крестьянка - дочь Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
08 | Колосова Екатерина Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Колосова Антона Фролова [1]
09 | Колосов Матвей Антонов: - / 7 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
10 | Колосов Иван Антонов: - / 5 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
11 | Колосов Василий Антонов: - / 1 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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