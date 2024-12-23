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Колосова Агафья Егорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосова Агафья Егорова
Пол
жен
Номер записи
931
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
79
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Колосова Ивана Емельянова [4]
Откуда прибыл
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 796
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 79
01 | Колосов Антон Фролов: 31 / 44 | крестьянин - глава
02 | Колосова Прасковья Федорова: 43 / 56 | крестьянская вдова - сноха Колосова Антона Фролова [1]
03 | Колосова Матрена Иванова: 24 / 37 | крестьянка - жена Колосова Антона Фролова [1]
04 | Колосов Иван Емельянов: 13 / 26 | крестьянин - сын Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
05 | Колосова Агафья Егорова: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Ивана Емельянова [4]
06 | Колосова Авдотья Емельянова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
07 | Колосова Пелагея Емельянова: 11 / - | крестьянка - дочь Колосовой Прасковьи Федоровой [2]
08 | Колосова Екатерина Антонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Колосова Антона Фролова [1]
09 | Колосов Матвей Антонов: - / 7 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
10 | Колосов Иван Антонов: - / 5 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
11 | Колосов Василий Антонов: - / 1 | крестьянин - сын Колосова Антона Фролова [1]
Комментарий наборщика
Возможно, дочь Серкова Егора Васильева (см. л.879 того же дела). Несоответствие по возрасту 5 лет.
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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