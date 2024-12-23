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Колосова Мария Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосова Мария Матвеева
Пол
жен
Номер записи
922
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Колосова Матвея Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 796
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 78
01 | Колосов Родион Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Колосов Матвей Иванов: 50 / - | крестьянин - двоюродный брат Колосова Родиона Михайлова [1]
03 | Колосов Михаил Матвеев: 29 / - | крестьянин - сын Колосова Матвея Иванова [2]
04 | Колосова Аксинья Васильева: 28 / - | крестьянка - жена Колосова Михаила Матвеева [3]
05 | Колосов Степан Матвеев: 27 / 40 | крестьянин - сын Колосова Матвея Иванова [2]
06 | Колосова Прасковья Абрамова: 21 / 34 | крестьянка - жена Колосова Степана Матвеева [5]
07 | Колосова Акулина Матвеева: 21 / - | крестьянка - дочь Колосова Матвея Иванова [2]
08 | Колосова Мария Матвеева: 18 / 31 | крестьянка - дочь Колосова Матвея Иванова [2]
09 | Колосов Иван Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Колосова Степана Матвеева [5]
10 | Колосов Алексей Степанов: 6 / 19 | крестьянин - сын Колосова Степана Матвеева [5]
11 | Колосова Афимья Степанова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Колосова Степана Матвеева [5]
12 | Колосова Авдотья Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Колосова Степана Матвеева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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