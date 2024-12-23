Колосов Михаил Матвеев
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Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Колосов Михаил Матвеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 917
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 78
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Колосова Матвея Иванова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1787
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Год смерти
- 1787
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 795об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 78
01 | Колосов Родион Михайлов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Колосов Матвей Иванов: 50 / - | крестьянин - двоюродный брат Колосова Родиона Михайлова [1]
03 | Колосов Михаил Матвеев: 29 / - | крестьянин - сын Колосова Матвея Иванова [2]
04 | Колосова Аксинья Васильева: 28 / - | крестьянка - жена Колосова Михаила Матвеева [3]
05 | Колосов Степан Матвеев: 27 / 40 | крестьянин - сын Колосова Матвея Иванова [2]
06 | Колосова Прасковья Абрамова: 21 / 34 | крестьянка - жена Колосова Степана Матвеева [5]
07 | Колосова Акулина Матвеева: 21 / - | крестьянка - дочь Колосова Матвея Иванова [2]
08 | Колосова Мария Матвеева: 18 / 31 | крестьянка - дочь Колосова Матвея Иванова [2]
09 | Колосов Иван Степанов: 8 / 21 | крестьянин - сын Колосова Степана Матвеева [5]
10 | Колосов Алексей Степанов: 6 / 19 | крестьянин - сын Колосова Степана Матвеева [5]
11 | Колосова Афимья Степанова: 3 / 16 | крестьянка - дочь Колосова Степана Матвеева [5]
12 | Колосова Авдотья Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Колосова Степана Матвеева [5]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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