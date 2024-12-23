Любимова Аксинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова Аксинья Андреева

Любимова Аксинья Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Любимова Аксинья Андреева
Пол
жен
Номер записи
912
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Любимова Андрея Кондратьева [3]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 795
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 77
01 | Любимов Кондратий Иванов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Лукерья Андреянова: 28 / - | крестьянка - сноха Любимова Кондратия Иванова [1]
03 | Любимов Андрей Кондратьев: 28 / 41 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
04 | Любимова Татьяна Никифорова: 28 / 41 | крестьянка - жена Любимова Андрея Кондратьева [3]
05 | Любимов Степан Кондратьев: 26 / 39 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
06 | Любимова Февронья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Любимова Степана Кондратьева [5]
07 | Любимов Никон Кондратьев: 24 / 37 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
08 | Любимова Анастасия Васильева: 25 / 38 | крестьянка - жена Любимова Никона Кондратьева [7]
09 | Любимов Василий Андреев: 11 / 24 | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
10 | Любимов Иван Андреев: 8 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
11 | Любимов Петр Андреев: 6 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
12 | Любимова Аксинья Андреева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Любимова Андрея Кондратьева [3]
13 | Любимова Авдотья Степанова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Степана Кондратьева [5]
14 | Любимова Марфа Никонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Любимова Никона Кондратьева [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.