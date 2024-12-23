Любимова Татьяна Никифорова
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Любимова Татьяна Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 904
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 77
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Любимова Андрея Кондратьева [3]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 794об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 77
01 | Любимов Кондратий Иванов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Лукерья Андреянова: 28 / - | крестьянка - сноха Любимова Кондратия Иванова [1]
03 | Любимов Андрей Кондратьев: 28 / 41 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
04 | Любимова Татьяна Никифорова: 28 / 41 | крестьянка - жена Любимова Андрея Кондратьева [3]
05 | Любимов Степан Кондратьев: 26 / 39 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
06 | Любимова Февронья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Любимова Степана Кондратьева [5]
07 | Любимов Никон Кондратьев: 24 / 37 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
08 | Любимова Анастасия Васильева: 25 / 38 | крестьянка - жена Любимова Никона Кондратьева [7]
09 | Любимов Василий Андреев: 11 / 24 | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
10 | Любимов Иван Андреев: 8 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
11 | Любимов Петр Андреев: 6 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
12 | Любимова Аксинья Андреева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Любимова Андрея Кондратьева [3]
13 | Любимова Авдотья Степанова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Степана Кондратьева [5]
14 | Любимова Марфа Никонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Любимова Никона Кондратьева [7]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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