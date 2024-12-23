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Любимова Лукерья Андреянова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Любимова Лукерья Андреянова
Пол
жен
Номер записи
902
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сноха Любимова Кондратия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
солдатка
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 794об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 77
01 | Любимов Кондратий Иванов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Лукерья Андреянова: 28 / - | крестьянка - сноха Любимова Кондратия Иванова [1]
03 | Любимов Андрей Кондратьев: 28 / 41 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
04 | Любимова Татьяна Никифорова: 28 / 41 | крестьянка - жена Любимова Андрея Кондратьева [3]
05 | Любимов Степан Кондратьев: 26 / 39 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
06 | Любимова Февронья Иванова: 22 / 35 | крестьянка - жена Любимова Степана Кондратьева [5]
07 | Любимов Никон Кондратьев: 24 / 37 | крестьянин - сын Любимова Кондратия Иванова [1]
08 | Любимова Анастасия Васильева: 25 / 38 | крестьянка - жена Любимова Никона Кондратьева [7]
09 | Любимов Василий Андреев: 11 / 24 | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
10 | Любимов Иван Андреев: 8 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
11 | Любимов Петр Андреев: 6 / - | крестьянин - сын Любимова Андрея Кондратьева [3]
12 | Любимова Аксинья Андреева: 5 / 18 | крестьянка - дочь Любимова Андрея Кондратьева [3]
13 | Любимова Авдотья Степанова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Степана Кондратьева [5]
14 | Любимова Марфа Никонова: 1 / 14 | крестьянка - дочь Любимова Никона Кондратьева [7]
Комментарий наборщика
Жена отданного в 1769 году Любимова Сергея Кондратьева, сына Любимова Кондратия Иванова.
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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