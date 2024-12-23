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Любимова Прасковья Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Любимова Прасковья Федорова
Пол
жен
Номер записи
895
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Любимова Лаврентия Емельянова [1]
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 794
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 76
01 | Любимов Лаврентий Емельянов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Аграфена Васильева: 65 / - | крестьянская вдова - мать Любимова Лаврентия Емельянова [1]
03 | Любимова Прасковья Федорова: 45 / 58 | крестьянка - жена Любимова Лаврентия Емельянова [1]
04 | Любимова Татьяна Емельянова: 34 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
05 | Любимова Федора Емельянова: 27 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
06 | Любимова Ирина Емельянова: 19 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
07 | Любимова Степанида Лаврентьева: 12 / - | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
08 | Любимова Прасковья Лаврентьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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