Любимова Аграфена Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Любимова Аграфена Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 894
- Сословие
- крестьянская вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 76
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Любимова Лаврентия Емельянова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 65
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1717
- Год смерти
- 1784
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 793об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 76
01 | Любимов Лаврентий Емельянов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Аграфена Васильева: 65 / - | крестьянская вдова - мать Любимова Лаврентия Емельянова [1]
03 | Любимова Прасковья Федорова: 45 / 58 | крестьянка - жена Любимова Лаврентия Емельянова [1]
04 | Любимова Татьяна Емельянова: 34 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
05 | Любимова Федора Емельянова: 27 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
06 | Любимова Ирина Емельянова: 19 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
07 | Любимова Степанида Лаврентьева: 12 / - | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
08 | Любимова Прасковья Лаврентьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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