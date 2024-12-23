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Любимова Аграфена Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Любимова Аграфена Васильева
Пол
жен
Номер записи
894
Сословие
крестьянская вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Любимова Лаврентия Емельянова [1]
Возраст по прошлой РС
65
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1717
Год смерти
1784
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 793об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 76
01 | Любимов Лаврентий Емельянов: 39 / - | крестьянин - глава
02 | Любимова Аграфена Васильева: 65 / - | крестьянская вдова - мать Любимова Лаврентия Емельянова [1]
03 | Любимова Прасковья Федорова: 45 / 58 | крестьянка - жена Любимова Лаврентия Емельянова [1]
04 | Любимова Татьяна Емельянова: 34 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
05 | Любимова Федора Емельянова: 27 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
06 | Любимова Ирина Емельянова: 19 / - | крестьянка - сестра Любимова Лаврентия Емельянова [1]
07 | Любимова Степанида Лаврентьева: 12 / - | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
08 | Любимова Прасковья Лаврентьева: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Лаврентия Емельянова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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