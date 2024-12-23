Любимова Прасковья Васильева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Любимова Прасковья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 885
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 75
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена Любимова Петра Аксенова [12]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 793об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 75
01 | Любимов Андрей Григорьев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Любимов Степан Григорьев: 66 / - | крестьянин - брат Любимова Андрея Григорьева [1]
03 | Любимова Аграфена Фролова: 49 / 72 | крестьянка - жена Любимова Степана Григорьева [2]
04 | Любимов Кирилл Степанов: 12 / - | крестьянин - сын Любимова Степана Григорьева [2]
05 | Любимова Марфа Степанова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Любимова Степана Григорьева [2]
06 | Любимов Аксен Григорьев: 64 / 77 | крестьянин - брат Любимова Андрея Григорьева [1]
07 | Любимова Марфа Федорова: 62 / 75 | крестьянка - жена Любимова Аксена Григорьева [6]
08 | Любимов Данила Аксенов: 37 / 50 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
09 | Любимова Елена Логинова: 36 / 49 | крестьянка - жена Любимова Данилы Аксенова [8]
10 | Любимов Николай Аксенов: 33 / 46 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
11 | Любимова Анисья Лаврентьева: 34 / 47 | крестьянка - жена Любимова Николая Аксенова [10]
12 | Любимов Петр Аксенов: 28 / 41 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
13 | Любимова Прасковья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Любимова Петра Аксенова [12]
14 | Любимов Леонтий Аксенов: 24 / 37 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
15 | Любимова Василиса Филиппова: 18 / 31 | крестьянка - жена Любимова Леонтия Аксенова [14]
16 | Любимова Пелагея Аксенова: 23 / - | крестьянка - дочь Любимова Аксена Григорьева [6]
17 | Любимов Алексей Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Любимова Петра Аксенова [12]
18 | Любимова Авдотья Петрова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Петра Аксенова [12]
19 | Любимов Григорий Леонтьев: 0 / 13 | крестьянин - сын Любимова Леонтия Аксенова [14]
20 | Любимова Матрена Леонтьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Любимова Леонтия Аксенова [14]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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