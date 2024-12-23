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Любимов Степан Григорьев

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Любимов Степан Григорьев
Пол
муж
Номер записи
874
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Любимова Андрея Григорьева [1]
Возраст по прошлой РС
66
Причина выбытия
умер
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1716
Год смерти
1785
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 793
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 75
01 | Любимов Андрей Григорьев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Любимов Степан Григорьев: 66 / - | крестьянин - брат Любимова Андрея Григорьева [1]
03 | Любимова Аграфена Фролова: 49 / 72 | крестьянка - жена Любимова Степана Григорьева [2]
04 | Любимов Кирилл Степанов: 12 / - | крестьянин - сын Любимова Степана Григорьева [2]
05 | Любимова Марфа Степанова: 13 / 26 | крестьянка - дочь Любимова Степана Григорьева [2]
06 | Любимов Аксен Григорьев: 64 / 77 | крестьянин - брат Любимова Андрея Григорьева [1]
07 | Любимова Марфа Федорова: 62 / 75 | крестьянка - жена Любимова Аксена Григорьева [6]
08 | Любимов Данила Аксенов: 37 / 50 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
09 | Любимова Елена Логинова: 36 / 49 | крестьянка - жена Любимова Данилы Аксенова [8]
10 | Любимов Николай Аксенов: 33 / 46 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
11 | Любимова Анисья Лаврентьева: 34 / 47 | крестьянка - жена Любимова Николая Аксенова [10]
12 | Любимов Петр Аксенов: 28 / 41 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
13 | Любимова Прасковья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Любимова Петра Аксенова [12]
14 | Любимов Леонтий Аксенов: 24 / 37 | крестьянин - сын Любимова Аксена Григорьева [6]
15 | Любимова Василиса Филиппова: 18 / 31 | крестьянка - жена Любимова Леонтия Аксенова [14]
16 | Любимова Пелагея Аксенова: 23 / - | крестьянка - дочь Любимова Аксена Григорьева [6]
17 | Любимов Алексей Петров: 1 / 14 | крестьянин - сын Любимова Петра Аксенова [12]
18 | Любимова Авдотья Петрова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Любимова Петра Аксенова [12]
19 | Любимов Григорий Леонтьев: 0 / 13 | крестьянин - сын Любимова Леонтия Аксенова [14]
20 | Любимова Матрена Леонтьева: 1 / 14 | крестьянка - дочь Любимова Леонтия Аксенова [14]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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