Колосова Авдотья Афанасьева
Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
- ФИО
- Колосова Авдотья Афанасьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 860
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 74
- Номер в семье/дворе
- 16
- Родственная связь
- дочь Колосова Афанасия Никитина [7]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1783
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Год смерти
- 1783
- Губерния
- Нижегородское наместничество
- Уезд
- Арзамасская округа
- Место
- с. Новый Усад
- Место события
- с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 792об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 74
01 | Колосов Никита Васильев: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Колосова Анна Силантьева: 47 / - | крестьянка - жена Колосова Никиты Васильева [1]
03 | Колосов Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - брат Колосова Никиты Васильева [1]
04 | Колосова Агафья Тимофеева: 45 / 58 | крестьянка - жена Колосова Ивана Васильева [3]
05 | Колосов Иван Васильев: 37 / 50 | крестьянин - брат Колосова Никиты Васильева [1]
06 | Колосова Ирина Семенова: 43 / - | крестьянка - жена Колосова Ивана Васильева [5]
07 | Колосов Афанасий Никитин: 36 / - | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
08 | Колосова Матрена Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Колосова Афанасия Никитина [7]
09 | Колосов Семен Никитин: 27 / - | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
10 | Колосов Василий Никитин: 20 / 33 | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
11 | Колосова Агафья Егорова: 23 / 36 | крестьянка - жена Колосова Василия Никитина [10]
12 | Колосов Федор Никитин: 8 / 21 | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
13 | Колосова Прасковья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Федора Никитина [12]
14 | Колосова Аксинья Никитина: 22 / 35 | крестьянка - дочь Колосова Никиты Васильева [1]
15 | Колосова Степанида Никитина: 17 / - | крестьянка - дочь Колосова Никиты Васильева [1]
16 | Колосова Авдотья Афанасьева: 0 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Никитина [7]
17 | Колосов Спиридон Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [3]
18 | Колосова Дарья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Колосова Спиридона Иванова [17]
19 | Колосов Тимофей Иванов: 15 / 28 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [3]
20 | Колосова Анастасия Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Колосова Тимофея Иванова [19]
21 | Колосова Екатерина Иванова: 15 / - | крестьянка - дочь Колосова Ивана Васильева [3]
22 | Колосова Феодосия Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Колосова Ивана Васильева [3]
23 | Колосов Фрол Спиридонов: 3 / 16 | крестьянин - сын Колосова Спиридона Иванова [17]
24 | Колосова Акулина Спиридонова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Колосова Спиридона Иванова [17]
25 | Колосов Кузьма Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [5]
26 | Колосова Авдотья Сергеева: - / 25 | крестьянка - жена Колосова Кузьмы Иванова [25]
27 | Колосов Иван Васильев: - / 5 | крестьянин - сын Колосова Василия Никитина [10]
28 | Колосова Акулина Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Колосова Василия Никитина [10]
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- Индексация данных проведена Варыгиным Иваном
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