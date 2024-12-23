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Колосова Авдотья Афанасьева

Из справочника
Ревизская Сказка с.Новый Усад за 1795 год
ФИО
Колосова Авдотья Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
860
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1795
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
16
Родственная связь
дочь Колосова Афанасия Никитина [7]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1783
Губерния
Нижегородское наместничество
Уезд
Арзамасская округа
Место
с. Новый Усад
Место события
с. Новый Усад, Арзамасская округа, Нижегородское наместничество
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.60, оп.239А, д.167, лист: 792об
Полная запись РС
Наименование: Ревизские Сказки на помещичьих крестьян Арзамасской округи
Населённый пункт: с. Новый Усад
сословие: пом.крестьяне
/ действительной cтатс-дамы вдовствующей графини Екатерины Васильевны Скавронской/
Номер двора / семьи: 74
01 | Колосов Никита Васильев: 61 / 74 | крестьянин - глава
02 | Колосова Анна Силантьева: 47 / - | крестьянка - жена Колосова Никиты Васильева [1]
03 | Колосов Иван Васильев: 41 / 54 | крестьянин - брат Колосова Никиты Васильева [1]
04 | Колосова Агафья Тимофеева: 45 / 58 | крестьянка - жена Колосова Ивана Васильева [3]
05 | Колосов Иван Васильев: 37 / 50 | крестьянин - брат Колосова Никиты Васильева [1]
06 | Колосова Ирина Семенова: 43 / - | крестьянка - жена Колосова Ивана Васильева [5]
07 | Колосов Афанасий Никитин: 36 / - | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
08 | Колосова Матрена Иванова: 39 / 52 | крестьянка - жена Колосова Афанасия Никитина [7]
09 | Колосов Семен Никитин: 27 / - | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
10 | Колосов Василий Никитин: 20 / 33 | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
11 | Колосова Агафья Егорова: 23 / 36 | крестьянка - жена Колосова Василия Никитина [10]
12 | Колосов Федор Никитин: 8 / 21 | крестьянин - сын Колосова Никиты Васильева [1]
13 | Колосова Прасковья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Колосова Федора Никитина [12]
14 | Колосова Аксинья Никитина: 22 / 35 | крестьянка - дочь Колосова Никиты Васильева [1]
15 | Колосова Степанида Никитина: 17 / - | крестьянка - дочь Колосова Никиты Васильева [1]
16 | Колосова Авдотья Афанасьева: 0 / - | крестьянка - дочь Колосова Афанасия Никитина [7]
17 | Колосов Спиридон Иванов: 24 / 37 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [3]
18 | Колосова Дарья Васильева: 27 / 40 | крестьянка - жена Колосова Спиридона Иванова [17]
19 | Колосов Тимофей Иванов: 15 / 28 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [3]
20 | Колосова Анастасия Иванова: - / 29 | крестьянка - жена Колосова Тимофея Иванова [19]
21 | Колосова Екатерина Иванова: 15 / - | крестьянка - дочь Колосова Ивана Васильева [3]
22 | Колосова Феодосия Иванова: 12 / - | крестьянка - дочь Колосова Ивана Васильева [3]
23 | Колосов Фрол Спиридонов: 3 / 16 | крестьянин - сын Колосова Спиридона Иванова [17]
24 | Колосова Акулина Спиридонова: 4 / 17 | крестьянка - дочь Колосова Спиридона Иванова [17]
25 | Колосов Кузьма Иванов: 11 / 24 | крестьянин - сын Колосова Ивана Васильева [5]
26 | Колосова Авдотья Сергеева: - / 25 | крестьянка - жена Колосова Кузьмы Иванова [25]
27 | Колосов Иван Васильев: - / 5 | крестьянин - сын Колосова Василия Никитина [10]
28 | Колосова Акулина Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Колосова Василия Никитина [10]
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Индексация данных проведена Варыгиным Иваном

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